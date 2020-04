Maksimovic, a fine mergenza ci sarà la firma del rinnovo

Pronto il nuovo contratto per il difensore Serbo

Come riporato dal Corriere Del Mezzogiorno, continuano le trattative per i rinnovi di contratto in casa azzurra. Il più vicino all’arco sembre essere Nikola Maksimovic, che a fine dell’emergenza sanitaria dovuta al contagio da coronavirus dovrebbere firmare un accordo fino al 2024 con relativo aumento dell’ingaggio attualemte percepito. Non appena il periodo di quarantena sarà alle spalle, ci sarà un incotro tra il Napoli e l’agente del calciatore per apporre la firma sul nuovo contratto. Maksimovic in questa staigione ha trovato molto spazio tra le fila azzurre, diventando una pedina molto importante nello scacchiere tattico di Gattuso allontando da se anche qualche critica ricevuta in passato.