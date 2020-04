Crisanti, virologo:”Coronavirus? Guanti e mascherine anche in casa”

Il consiglio per evitare i contgi

Il virologo Andrea Crisanti, che dirige il dipartimento di medicina molecolare dell’Università di Padova ha rilasciato un intervista al Corriere Della Sera nella quale ha consigliato alcune misure ai cittadini per evitare il contagio da coronovirus. Ecco quanto dichiarato: “Sarà meglio usare mascherina e guanti anche in casa. E, soprattutto, limitare all’indispensabile l’utilizzo degli ambienti domestici condivisi. Se non si sta attenti le nostre case possono trasformarsi in piccoli focolai di contagio. Sarebbe utile andare nelle abitazioni a fare i tamponi quantomeno a tutte le persone che hanno accusato sintomi non gravi. Non solo. Sarebbe molto utile trasferire tutti i positivi in strutture ad hoc. Penso per esempio agli hotel rimasti vuoti”.