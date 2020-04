Coronavirus, il bollettino delle 18 – Cala il numero dei morti e ci sono meno ricoverati in terapia intensiva

La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale nazionale della giornata odierna. I dati suoi nuovi contagi in Italia per quel che riguarda il Coronavirus parlano di +2.886 nuove persone positive rispetto a 24 ore fa (l’incremento di ieri era stato pari a 2.339). Per quanto riguarda gli altri numeri, +681 l’aumento delle persone decedute (ieri 766) e +1.238 i guariti. Il dato più importante riguarda i ricoverati in terapia intensiva: 3.994, con un -74 rispetto a ieri (per la prima volta segno negativo). In totale i casi sono 124.632.

