Coronavirus – Esodo al Sud per Pasqua, si intensificano i controlli

L’esodo al sud per Pasqua rappresenterebbe un’ulteriore minaccia per le regioni meridionali:

La preoccupazione principale per le forze dell’ordine riguarda i lavoratori che vivono al Nord ma hanno origini meridionali, e quella su chi possiede una seconda casa in luoghi di villeggiatura. Il timore è che le migliaia di persone che abitano in Lombardia, in Piemonte e nelle altre regioni industriali, stiano pensando in queste ore, alla maniera più facile per raggiungere i parenti al Sud. Sono numeri alti quelli di cui si parla, per questa ragione si stanno predisponendo controlli mirati della polizia ferroviaria e stradale. Sono infatti i treni o le auto il mezzo più usato per cercare di partire. E non saranno ammesse deroghe di alcun tipo, a meno che non si tratti di persone che hanno questioni di salute o altre emergenze. Il ministero dell’Interno continua a pensare che gli italiani mostreranno senso di responsabilità.