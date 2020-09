Napoli, calciomercato: spunta un nome nuovo per la difesa

Sul taccuino di Giuntoli spunta un nome nuovo per la retroguardia del Napoli

A riportare le ultime sul mercato del Napoli è il Corriere dello Sport

Il Napoli pare essere sulle tracce di un giovane difensore. I nomi associati al club azzurro sono tanti e tra questi ci sono molti giovani interessanti. Da come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Cristiano Giuntoli avrebbe messo gli occhi su Owen Wijndal, terzino sinistro ventenne in forza all’AZ Alkmaar, squadra della Eredivisie. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 12 milioni di euro, il DS lo vorrebbe portare in azzurro la prossima stagione.

