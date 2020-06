UFFICIALE – Coppa Italia, supplementari aboliti: rigori in caso di parità

Coppa Italia cambia il regolamento: supplementari aboliti, si andrà direttamente ai rigori in caso di parità

Coppa Italia, supplementari aboliti, si andrà direttamente ai rigori in caso di parità. Ecco quanto ha deliberato di modificare il Consiglio di Lega ma solo in via transitoria e per la sola stagione sportiva 2019-2020, il Comunicato Ufficiale n. 1 del 9.7.2018, contenente il Regolamento Coppa Italia ss. 2018-2021, prevedendo che con decorrenza immediata e fino al termine della corrente stagione sportiva non sia prevista la disputa dei tempi supplementari in occasione delle gare di Semifinale e Finale.

Il Regolamento viene così modificato:

– l’ultimo capoverso dell’articolo 3.8 rubricato ‘Semifinali’ sia sostituito come segue:

Risultando pari anche il numero di reti segnate in trasferta, l’arbitro provvede a far battere i calci di rigore, con le modalità previste dal ‘Regolamento del Giuoco del Calcio’ al paragrafo: ‘Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”.

– l’ultimo capoverso dell’articolo 3.9 rubricato ‘Finale’ sia sostituito come segue:

Si aggiudica la Competizione la squadra che segna il maggior numero di reti.

Risultando pari il numero di reti segnate, l’arbitro provvede a far battere i calci di rigore, con le modalità previste dal ‘Regolamento del Giuoco del Calcio’ al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”.

