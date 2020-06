Callejon, si riapre il discorso rinnovo

Callejon potrebbe rinnovare

Come riportato da Sportmediaset, nelle ultime ore si sarebbe aperto uno spiraglio per il rinnovo di Callejon. Il 7 azzurro è a scadenza Giugno 2020, ma con ogni probabilità il Napoli chiederà la deroga per allungare il contratto fino ad Agosto. Fino a ieri sembrava ormai certo il suo addio, ma nelle ultime ore le parti avrebbero iniziato un dialogo. La presenza di oggi a Castel Volturno di De Laurentis, potrebbe essere l’occasione giusta per riaprire il discorso.

