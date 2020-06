Verso Napoli-Inter, Gattuso pochi dubbi sulla formazione. Si riparte dal 4-3-3

Gattuso ormai ha scelto l’11 titolare, rifinitura al San Paolo

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere Dello Sport, Gattuso ha ormai scelto la formazione da schierare sabato contro l’Inter. Invariato il modulo tattico con il quale si schiererà il Napoli, con il tecnico azzurro che punta forte sul 4-3-3. In porta dovrebbe esserci Ospina, con Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni, e la coppia centrale formata da Koulibaly e Maksimovic. A centrocampo confermato Demme come vertice basso, mentre Zielinski e Fabian saranno le due mezz’ali che completereanno il terzetto a centrocampo. Nel reparto offensivo confermati Insigne a sinistra e Mertens al centro dell’attacco, mentre a destra sono in ballottaggio Callejon e Politano. Inoltre, si potrebbe svolgere la rifinitura al San Paolo in modo da ritrovare condifenza con il terreno di gioco.

