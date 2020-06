Thiago Silva in uscita dal Psg, Gattuso lo vuole al Napoli

Gattuso prova a convincere Thiago Silva

Come riportato dall’edizione online de Il Mattino, dal Brasile arriva una clamorosa indiscrezione di mercato. Infatti, Gattuso starebbe provando a convincere Thiago Silva a trasferirsi al Napoli. Il Brasiliano è in uscita dal Psg, vista l’ormai prossima scadenza del suo contratto. Nelle scorse settimane il difensore ex Milan, ha riufiutato alcune proposte proveniente dal Brasile e intende chiudere la sua carriera in Europa. L’ipotesi di un suo ritorno al club rossonero non sembra perseguibile, nonostante il forte affetto che lo lega a Milanello. Gattuso nei giorni scorsi ha sondato il terreno, nel tentativo di convincere l’ex compagno a sposare la causa azzurra. Al momento resta soltano un idea, e non esiste una vera trattativa con Thiago Silva che nonostante l’età avanzata resta sempre un top nel suo ruolo a livello Europeo. Nelle prossime settimane potrebbe decidere il suo futuro, che di sicuro sarà lontano da Parigi.

