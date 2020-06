De Laurentis a Castel Volturno, pronte le firme sui rinnovi

De Laurentis pronto ad annunciare i rinnovi

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere Dello Sport, Aurelio De Laurentis è in arrivo a Castel Volturno. Il presidente resterà al fianco della squadra per tutta la settimana, che si concluderà con la sfida di Coppa Italia tra Napoli ed Inter. Inoltre, potrebbe incontrare sia Gattuso che Callejon. Non è escluso che si possano fare i primi passi verso i loro rinnovi. Altri due rinnovi, che però sono ormai vicini alla firma, sono quelli legati a Mertens e Zielinski. Entrambi i giocatori hanno ormai raggiunto un accordo con il club, manca solo l’ufficialità che potrebbe arrivare a giorni.

