VIDEO – Accadde oggi: 22-04-90 e la cronaca del secondo scudetto del Napoli

Ci sono date impossibili da dimenticare. Momenti di gioia, ricordi che fanno tornare i brividi e forti emozioni. Bologna-Napoli del 22 aprile 1990 è stata la partita che ha, di fatto, consegnato il tricolore agli azzurri.

Penultima giornata di campionato, Napoli e Milan appaiati in vetta alla classifica a quota 47. Il Milan era impegnato nella difficile trasferta di Verona, il Napoli giocava a Bologna.

Il Milan va in vantaggio grazie ad un gol su punizione di Marco Simone. Ma succede l’incredibile: viene espulso Van Basten, pareggia Sotomayor di testa. Potrebbe andare già bene così. Ma ci sono giornate indimenticabili, giornate in cui i sogni diventano realtà. Nel finale il Milan perde la testa: vengono espulsi Rijkaard, Costacurta e Sacchi. Nei minuti di recupero Pellegrini disegna un pallonetto sulla testa di Pazzagli e regala la vittoria al Verona, che scenderà comunque in serie B sette giorni più tardi.

Il Milan viene sconfitto e al Dall’Ara esplode la festa incontenibile dei tifosi partenopei. La matematica sancirà il tricolore sul petto degli azzurri la settimana dopo al San Paolo contro la Lazio, ma quel pomeriggio di trent’anni fa a Bologna si fece la storia.