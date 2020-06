Coppa Italia, scelta inedita del Napoli per il ritiro: ecco dove

Coppa Italia, scelta inedita del Napoli per il ritiro che non sarà a Castel Volturno, ma all’hotel Britannique Hilton di corso Vittorio Emanuele.

Coppa Italia, scelta inedita del Napoli per il ritiro.

Tutto pronto per la sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia, tra Napoli e Inter. Come riporta la redazione de ‘Il Mattino’ il ritiro della squadra azzurra non sarà fatto al Centro Tecnico di Castel Volturno, ma al lussuoso hotel Britannique Hilton di corso Vittorio Emanuele. Sono state allertate le forze dell’ordine per timore di eventuali manifestazioni all’esterno dello Stadio prima della gara con l’Inter che sarà in ritiro sul lungomare.

