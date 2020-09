Milik, Roma: manca solo il sì del giocatore, le ulitme

Sembra in dirittura d’arrivo il trasferimento di Arkadiusz Milik alla Roma

A fornire gli ultimi aggiornamenti sull’addio di Milik al Napoli è il Corriere della Sera

Sembra essere molto vicino il trasferimento di Arkadiusz Milik alla Roma, a riportarlo è il Corriere della Sera. Secondo il quotidiano mancherebbe solo il sì del giocatore per chiudere la trattativa, le cifre si aggirerebbero intorno ai 25 milioni, bonus compresi. L’affare doveva includere Under e il giovane Riccardi, ora in ballo potrebbe esserci solo David Eugene Bouah, terzino destro della primavera della Roma.

