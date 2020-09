De Laurentiis, Covid-19: il presidente ha superato l’influenza, le ultime

Le condizioni di Aurelio De Laurentiis sono sotto costante controllo

A riportare sulle condizioni del presidente De Laurentiis è il Corriere del Mezzogiorno

Lo stato di salute del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è costantemente monitorato. Il patron azzurro, positivo al Covid-19, non è potuto essere presente all’esordio in campionato degli azzurri, ma ha guardato la partita da casa. Il Corriere del Mezzogiorno riporta gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni: “Il presidente sta bene, ha superato l’influenza un paio di giorni dopo la notizia del contagio, tiene d’occhio la sensazione di debolezza e qualche dolore articolare avvertito nei primi giorni dopo il tampone positivo. È costantemente monitorato per l’età e il suo quadro clinico: due anni fa ha affrontato un problema cardiaco e lo scorso inverno ha dovuto combattere con una fastidiosa polmonite. Il patron ieri non ha potuto recarsi al Tardini per il debutto del suo Napoli, si è dovuto accontentare di assistere alla partita su Dazn, in una modalità per lui inedita”

