Biglietti Napoli-Bologna, via alla vendita libera

La SSC Napoli comunica che da oggi è partita la vendita libera dei biglietti per assistere alla sfida contro il Bologna.

In occasione della prima gara casalinga il Napoli affronterà il Bologna ed partire dalla giornata di oggi si può accedere alla vendita libera dei biglietti.

Di seguito quanto riportato proprio dalla Società partenopea:

“SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di lunedì 12 Agosto 2024 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Bologna, match che si disputerà domenica 25 Agosto alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. La vendita dei biglietti si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato. Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. Clicca qui per maggiori info.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La probabile formazione del Napoli per l’esordio contro il Verona

Mario Rui in uscita: Olivera può ricoprire due ruoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi