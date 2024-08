Corriere dello Sport – Mario Rui in uscita: Olivera può ricoprire due ruoli

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’uscita di Mario Rui. Il portoghese non fa parte del progetto di Conte, e potrebbe aprirsi la strada per un nuovo innesto in difesa.

“La ormai imminente partenza di Mario Rui, abbinata a quella di un centrale, potrebbe aprire anche l’esigenza di prendere un altro difensore. Il Napoli ha la fortuna di avere Olivera in grado di fare due ruoli (braccetto ed esterno) e dovrà valutare se intervenire per dare un’alternativa a Spinazzola o ai centrali, anche in base ai posti disponibili che avrà in lista”.

