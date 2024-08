Due club di Serie A su Simeone, potrebbe anche andare all’estero

Il quotidiano Il Mattino si è brevemente soffermato sul futuro di Giovanni Simeone, che potrebbe anche andare all’estero.

Il futuro di Giovanni Simeone non sarebbe ancora stato deciso. L’attaccante argentino avrebbe suscitato l’interesse di Genoa e Torino, tuttavia ci sarebbe anche una terza possibilità. Il giocatore potrebbe infatti iniziare una nuova avventura all’estero, in particolare nella Liga.

Di seguito quanto riportato dall’odierna edizione de Il Mattino:

“Simeone è tra Genoa e Torino, ma non è esclusa l’ipotesi Liga spagnola. Al momento, non decolla la pista che porta a Sanabria. Zerbin potrebbe andare al Monza ma vanno trovare le sistemazioni anche per gli altri giovani che hanno lavorato a Castel di Sangro, compresi Iaccarino e Mezzoni. Oggi Cajuste vola a Londra: firma per il Brentford. Avventura chiusa in un anno. Come per Lindstrom.”

