Osimhen vuole il Paris Saint-Germain, ma l’affare non si sblocca

Victor Osimhen vorrebbe iniziare una nuova avventura nel Paris Saint-Germain, tuttavia la trattativa sarebbe in una fase di stallo.

Non accenna a sbloccarsi la trattativa tra Napoli e Paris Saint-Germain che ha come protagonista Victor Osimhen.

Il quotidiano Il Mattino ha reso note le ultime notizie sulla questione:

“Victor trascorre due giorni in libera uscita. Né ritiro né allenamenti: con il suo agente Calenda sa che la situazione in casa Napoli inizia a diventare tesissima e certo Osi non può andare avanti da separato in casa ancora ancora a lungo. Vuole il Psg ma deve convincere i parigini ad alzare l’offerta. Le diplomazie sono al lavoro ma gli ostacoli non sono di poco conto: già durante il ritiro a Dimaro, l’operazione sembrava conclusa. Poi qualcosa è andata storta. Una certezza, in queste caldissime (in tutti i sensi) ore: il nigeriano esclude qualsiasi ipotesi legata a un trasferimento a Riad. L’offerta del Psg, vista con i suoi occhi, è di quelle irrinunciabili. Ma lo stallo sta piuttosto irrigidendo i rapporti anche tra De Laurentiis e Osimhen e il suo entourage.”

