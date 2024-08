Mario Rui in uscita, c’è l’interesse del Galatasaray

L’edizione odierna de Il Mattino ha riportato l’interesse del Galatasaray sul terzino del Napoli Mario Rui.

Mario Rui avrebbe suscitato l’interesse del Galatasaray. Di recente il terzino portoghese era stato accostato alla Liga, in particolare al Valladoid, ma a quanto sembra il club spagnolo avrebbe deciso di tirarsi indietro. In precedenza si era invece parlato di un eventuale ritorno in Portogallo, tuttavia anche in questo caso non sarebbe stato trovato alcun accordo per una cessione. Attualmente il futuro del giocatore azzurro sarebbe ancora tutto da scrivere.

Di seguito quanto si legge sul quotidiano Il Mattino in merito alla situazione:

“Rientra Mario Rui che, ma era chiaro, non ha trovato una sistemazione in questi 4 giorni. Il club deciderà come proseguire: ma per trovare una squadra Manna deve immaginare una partecipazione allo stipendio (da oltre 2 milioni di euro). Il Valladolid si è tirato indietro ma spunta il Galatasaray.”

