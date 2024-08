Lukaku-Napoli, il club vuole accelerare la trattativa

Secondo il quotidiano Il Mattino il Napoli vorrebbe concludere al più presto la trattativa relativa a Romelu Lukaku.

Spuntano ancora novità riguardanti il presunto trasferimento al Napoli di Romelu Lukaku. Secondo le ultime riportate da Il Mattino Aurelio De Laurentiis vorrebbe concludere il tutto quanto prima.

Di seguito le parole del quotidiano campano:

“Dunque, De Laurentiis adesso accelera e vuole chiudere l’affare con il Chelsea per portare Big Rom alla corte di don Antonio in queste ore, a sette giorni dalla trasferta in campionato di Verona. Vista con gli occhi di Conte, siamo già oltre il tempo massimo. Poi si vedrà l’addio di Osi, come già raccontato. Ma tant’è. Per chiudere velocemente l’operazione l’idea è del prestito (che i Blues hanno sempre rifiutato) e il riscatto obbligatorio (da 30 milioni) legato alle presenze (basse) e al ritorno in Champions. Un modo per non ingessare le casse del Napoli. L’agente Pastorello sta facendo tutto ciò che deve fare: ha ribadito il no all’Aston Villa perché Lukaku vuole tornare con Conte. L’affare si farà.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Neres rifiuta due club, intesa con il Napoli vicina

Chelsea ancora su Osimhen, Lukaku sceglierà il Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi