Chelsea ancora su Osimhen, Lukaku sceglierà il Napoli

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato del mercato del Napoli, cioè del probabile arrivo di Romelu Lukaku e del Chelsea interessato a Victor Osimhen.

Di seguito quanto dichiarato nel corso del suo podcast:

“Per Romelu Lukaku si sta ancora lavorando sull’accordo con il Chelsea. L’attaccante belga ha un accordo basato su un contratto di tre anni con il club di Antonio Conte, tutte le parti sono convinte che alla fine Lukaku giocherà per il Napoli. L’interesse del Chelsea per Victor Osimhen è ancora vivo ma ad oggi i Blues discutono solo su un prestito. Il Napoli sa che Victor Osimhen vuole andarsene solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo. Inoltre il nigeriano non vuole abbassarsi l’ingaggio.”

