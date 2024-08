La Gazzetta dello Sport – Politano e Raspadori, occasione da titolari: ma lasceranno il posto a due entrate

L’edizione odierna del quotidiano, in attesa di capire come si svolgerà il mercato del Napoli, ha posto l’attenzione sulla sfida di questa sera. I due titolari saranno Raspadori e Politano, in attesa che il mercato si smuova, con gli innesti chiesti da Conte.

“Se Kvara gode della fiducia di Conte, Politano e Raspadori devono convincere l’allenatore di poter essere utili nel corso della stagione. Saranno loro due a lasciare il posto a Neres e Lukaku e la sfida con il Modena concede quindi un’opportunità da sfruttare soprattutto per dimostrare di avere la testa giusta oltre che il piede caldo”.

