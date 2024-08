Il Mattino – Osimhen vuole solo il Psg: non vuole sentire altre soluzioni

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto sapere che Antonio Conte ha chiesto un’accelerata per quanto riguarda il mercato in entrata e in uscita. Non è facile accontentarlo, ma il Napoli ci sta provando, a partire proprio da Romelu Lukaku. Con il belga c’è un’intesa siglata da fine giugno, proprio quando si pensava che la cessione di Osimhen sarebbe stata rapida.

Tuttavia lo stallo che sta impedendo al giocatore di partire, ha messo i bastoni fra le ruote all’allenatore. Conte è impaziente, proprio ieri c’è stato un altro vertice con il Chelsea per l’intesa sul prezzo per Lukaku. Anche il manager del giocatore, Pastorello, inizia a riscontrare problemi e l’Aston Villa non molla, continua a provarci nonostante il rifiuto da parte del belga. Intanto Osimhen tiene fede all’accordo raggiunto con il Psg, tanto da non voler sentire parlare di altre soluzioni in prestito o del taglio dell’attuale ingaggio da 12mnl di euro.

