Corriere dello Sport – Conte, la prima al Maradona: atteso da 50mila tifosi

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla prima di Antonio Conte, allo Stadio Maradona. Stasera, alle ore 21.15, il Napoli debutterà in Coppa Italia contro il Modena. Questa per i tifosi è una cornice importante, tra chi ha acquistato i biglietti e chi invece ha acquisito il diritto di assistere alla prima di Coppa con l’abbonamento, potenzialmente lo stadio potrebbe registrare il sold out con 50mila spettatori. Teoricamente dovrebbe essere questo il numero previsto, ma da considerare che qualcuno potrebbe essere in vacanza.

Antonio Conte, dopo aver lasciato il ritiro di Castel di Sangro, ha pubblicato un post su Instagram: “Seconda ed ultima parte del ritiro terminata. Grazie per il sostegno che ci avete dato ogni giorno. Adesso si inizia…“. Queste le parole del tecnico prima della gara, mentre si dirigeva verso Pozzuoli, sede in cui ha sostato la squadra. Nonostante la rosa è da considerarsi incompleta, è pronta a farsi sentire. La musica è cambiata e che il Napoli ha ritrovato l’anima, il cuore e il corpo. Scrive il quotidiano.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Modena, la probabile formazione azzurra

UFFICIALE – Napoli-Modena, i convocati di Bisoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi