Calciomercato: Manolas-Napoli, matrimonio finito.

Nell’edizione odierna del Corriere del Mezzoggiorno si parla del caso Manolas.

In estate il calciatore voleva ritornare in patria disputando la parte finale della sua carriera, però per il mancato accordo tra Napoli e Olympiakos, il greco è rientrato nei ranghi di mister Spalletti. Ora complice anche il mancato utilizzo in campo ed i molteplici infortuni si fanno di nuovo insistenti le voci che legano una sua partenza nel mercato di gennaio.