Sassuolo-Napoli, le probabili formazioni del match di questa sera

Questa sera Sassuolo–Napoli: Luciano Spalletti, secondo il quotidiano, sarebbe intenzionato a confermare la formazione titolare contro la Lazio, o quantomeno questa è la parvenza che dà il tecnico. Tuttavia Elmas e Petagna scalpitano.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Mario Rui, Koulibaly, Rrahmani, Di Lorenzo; Fabian Ruiz, Lobotka; Insigne, Zielinski, Lozano; Mertens.

Dunque, spuntano tre dubbi per il tecnico azzurro: Demme o Lobotka? A quanto pare lo slovacco sembrerebbe essere favorito. Elmas titolare? Poi c’è la scelta tra Petagna e Mertens, il belga contro la Lazio è stato incredibile, tanto da calciare in rete per ben due volte.