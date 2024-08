Corriere del Mezzogiorno – Osimhen, unica prospettiva concreta è il Psg: si sbloccherà a fine mercato

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto un focus sulla situazione di Victor Osimhen. Il nigeriano vive per conto suo, tanto che avrebbe lasciato il ritiro di Castel di Sangro da solo in taxi. Il Napoli, che non vuole sentirsi prigioniero del nigeriano e sta già lavorando per prendere Lukaku, a prescindere dal futuro di Victor. Antonio Conte vorrebbe avere il belga a disposizione, già prima dell’inizio del campionato contro il Verona. Al massimo fino a Napoli-Bologna del prossimo 25 agosto.

Il Chelsea che ha ormai una rosa piena di esuberi, stuzzica le idee del Napoli, che potrebbe chiedere Lukaku in prestito per un anno, con l’impegno economico di riscattarlo intorno ai 25-30 milioni di euro. Intanto, però, è importate sbloccare l’affare che gira intorno a Victor Osimhen, che potrebbe prendere una piega diversa a fine mercato: “E’ fondamentale la cessione di Kolo Muani. Il Chelsea, che ha preso Omorodion e Pedro Neto, entrerebbe in scena solo se il Napoli accettasse il prestito e Osimhen s’abbassasse l’ingaggio, uno scenario destituito di fondamento. Ed il mercato arabo non stuzzica Osimhen, quindi l’unica prospettiva concreta è il Psg”.

