Sky Sport – Osimhen, niente offerte per lui: incastro con Lukaku a rischio

Durante la trasmissione ‘Speciale mercato’, Luca Marchetti ha parlato del mercato del Napoli, ma nel dettaglio dell’affare: “Osimhen-Lukaku è un incastro che rischia di non effettuarsi, al 10 agosto Osimhen c’è ancora. Il problema di De Laurentiis è che se non arriva l’offertona o addirittura non arriva nemmeno l’offerta?

Ad oggi non credo che ci siano movimenti intorno a Osimhen che possano prevedere un’offerta anche più bassa della clausola. Non abbiamo registrato nessun movimento intorno al nigeriano. L’interesse dell’Arsenal non si è ancora concretizzato, il PSG gioca a nascondino, qualche timore bisogna iniziare ad averlo”.

