Corriere dello Sport – Sono 5 gli azzurri non convocati: da Osimhen a Cajuste

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul match di Coppa Italia, tra Napoli e Modena. Antonio Conte ha diramato la sua prima lista di convocati, tra tutti, sono cinque gli azzurri lasciati fuori.

Oltre Victor Osimhen, che come risaputo è fuori dal progetto, in attesa di una nuova squadra, anche Mario Rui non è rientrato nella lista. Tra gli esclusi c’è anche Jens Cajuste, atteso lunedì a Londra, per le visite mediche con il Brentford. Poi Gianluca Gaetano e Michael Folorunsho, al centro di operazioni di mercato in uscita. Per quanto riguarda la formazione di questa sera, Conte sembra non avere molti dubbi: Meret dovrebbe partire titolare, linea a tre con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka e Spinazzola in mediana; Politano e Kvara alle spalle del centravanti Raspadori. Olivera partirà dalla panchina, poiché reintegrato in squadra solo da martedì.

