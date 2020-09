Allan-Everton: manca l’ufficialità. Il calciatore non convinto dall’offerta

L’avventura di Allan è al capolinea ma manca l’ufficialità della cessione.

Come annunciato anche dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il brasiliano si trasferirà all’Everton. Non è un caso se non ha disputato le amichevoli azzurre e che abbia già salutato gli amici in città.

La fumata bianca, tuttavia, tarda ancora ad arrivare. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il calciatore non sarebbe convinto dalla proposta di 3.5 milioni di euro a stagione. Un problema ancora da risolvere ma il suo ritorno alla corte di Ancelotti non è in dubbio.

