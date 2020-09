Nehuén Perez l’ultima idea per la Roma di Fonseca

Nehuén Perez dell’Atletico Madrid il nome per la difesa della Roma

Nehuén Perez, quest’anno in prestito al Famalicao in Portogallo, potrebbe approdare ai giallorossi in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore argentino di proprietà dell’Atletico Madrid è nella lista delle idee della Roma per la rivoluzione del reparto difensivo.

Rientrato dal prestito al Famalicão dopo 23 presenze nel campionato portoghese, Nehuén Perez sarà ancora una volta solamente di passaggio all’Atletico Madrid. Il difensore argentino ha diversi estimatori in Liga e in Portogallo, ma nelle ultime ore è emersa anche la candidatura della Roma. In attesa di definire la trattativa Smalling e di piazzare definitivamente Fazio, Juan Jesus e Kolarov, il club giallorosso sta valutando anche un secondo profilo da inserire in rosa. Sondaggi esplorativi che, secondo quanto riferisce “Calciomercato.it” , hanno fatto registrare un’apertura importante. L’Atletico sta infatti valutando una nuova partenza del 20enne argentino ed è pronto a considerare anche una cessione in prestito con diritto di riscatto. Arrivato in Spagna nel luglio del 2018, l’ex Argentinos Juniors non ha il passaporto comunitario.

