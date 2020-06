Gasperini nei guai, il Valencia vuole che l’UEFA apra un’indagine dopo l’auto-denuncia del tecnico atalantino

Il Valencia, dopo le parole rilasciate dal tecnico dell’Atalanta Giampiero Gasperini, che in un’intervista ha confessato il proprio malessere da, probabilmente, Covid-19, continua ad aspettarsi una dura presa di posizione da parte dell’UEFA e delle autorità italiane sulla vicenda. Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo “Marca”, i valencianos hanno interpretato le parole di Gasperini come un auto denuncia pubblica e quindi si aspettano che la UEFA apra un indagine in merito.

