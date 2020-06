FOTO – Lutto Gattuso: mezza Italia si stringe intorno al mister, tranne la Juve

Lutto Gattuso – Il giornalista Stefano Tamburini ha pubblicato su Twitter un’immagine che ha già trovato parecchie condivisioni

Lutto Gattuso – Il giornalista Stefano Tamburini ha pubblicato su Twitter un’immagine che ha già trovato parecchie condivisioni. Dopo la drammatica notizia della morte di Francesca Gattuso, sorella dell’allenatore del Napoli Rino, mezza Italia ha dedicato un pensiero di vicinanza al tecnico calabrese. In questo momento, all’appello manca la Juventus: la società bianconera non ha inviato alcun messaggio per Rino lasciando spazio alla festa della Repubblica e dedicando un pensiero anche all’arte culinaria.

