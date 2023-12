Napoli-Braga, Mario Rui potrebbe partire dalla panchina

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Mario Rui potrebbe partire dalla panchina per la sfida tra Napoli e Braga.

Il terzino del Napoli Mario Rui si sta pian piano riprendendo da un infortunio avvenuto durante il match contro l’Empoli. Questa mattina ha infatti continuato a svolgere una seduta di allenamento personalizzata e sembrerebbe che nella serata di martedì sarà a disposizione di Water Mazzarri.

Secondo le ultime riportate da La Gazzetta dello Sport il terzino portoghese potrebbe partire dalla panchina in occasione di Napoli-Braga.

Dal quotidiano si legge:

“Ieri il terzino portoghese ha svolto lavoro personalizzato in campo e forse potrà andare in panchina martedì. Ovviamente invece sta continuando le proprie terapie l’altro esterno sinistro, Mathias Olivera, il suo ginocchio avrà bisogno di un paio di mesi per rimettersi a posto. Poi potremo rivedere in campo l’uruguaiano.”

