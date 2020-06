Calciomercato, Osimhen vuole il Napoli. C’è il si al trasferimento

Osimhen si avvicina al Napoli

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà attraverso il suo sito ufficiale, il Napoli avrebbe il si di Victor Osimhen del Lille. Anche con i transalpini la trattativa precede, con il Napoli che offrirebbe anche contropartite tecniche. Ecco quanto dichiarato:

“E’ ancora presto per entrare nel vivo, non troppo presto per individuare gli obiettivi, come il club azzurro ha fatto per il talentuoso attaccante 1998. Ovviamente la concorrenza non manca, soprattutto dalla Premier League, da sempre è molto attenta alle evoluzioni dei talenti impegnati in Ligue 1, ma il Napoli si è mosso molto bene e per tempo, incassando la disponibilità di massima del diretto interessato. Intanto, ribadiamo una cosa: il Lille valuta Osimhen tra 55 e 60 milioni, non certo 80, tra l’altro il presidente Gerard Lopez ha un eccellente rapporto con De Laurentiis e vorrebbe “riparare” rispetto alla scorsa estate quando Pepé (sempre di proprietà Lille) era stato a un passo dal Napoli per poi virare verso l’Arsenal”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

FOTO – Lutto Gattuso: mezza Italia si stringe intorno al mister, tranne la Juve

Gasperini nei guai, il Valencia vuole che l’UEFA apra un’indagine

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Agguato nel Cosentino, morto e un ferito