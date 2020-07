Calciomercato Napoli, non si molla Boga: le ultime

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, ha aggiornato le ultime sul mercato del Napoli, con la trattativa per Osimhen ormai vicina alla conclusione: “Per Osimhen è ormai fatta, Giuntoli è prudente ma ci sono gli accordi e poi il ds del Napoli incontrerà l’agente per definire. Non solo: il Napoli non molla neppure Boga, nonostante le parole di Carnevali. Ci saranno nuovi contatti a breve e capiremo la fattiblità dell’operazione”.