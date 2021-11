Napoli: l’infortunio di Osimhen non è grave, la data del possibile rientro

L’attaccante salterà la trasferta europea del Napoli a Varsavia

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna parla di Victor Osimhen. Il nigeriano non ha preso parte alla gara contro la Salernitana a causa di una contrattura muscolare, ma stando a quanto riferito dal quotidiano, in casa Napoli possono stare tranquilli. L‘infortunio dell’attaccante non è grave. Lo staff medico valuterà le sue condizioni giorno per giorno e se il giocatore sarà in grado di riunirsi al gruppo, allora si potrà puntare a un suo ritorno per domenica prossima contro il Verona.

