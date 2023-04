Pioli in conferenza: “Non meritavamo di perdere l’andata, sceglierò i migliori per vincere il Napoli”

Pioli, la conferenza stampa alla vigilia della sfida Napoli-Milan

Stefano Pioli tecnico del Milan ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida Napoli-Milan, dal Centro Sportivo rossonero.

Di seguito le parole del tecnico:

Pioli in conferenza stampa:

“Leao è arrivato ore prima all’allenamento, questo è l’atteggiamento che voglio dalla squadra. Questi saranno due mesi decisivi, in due mesi possiamo fare ancora tanto. Durante la sosta ho detto ai ragazzi che non è cambiato niente rispetto ad un anno fa. Nessuno a due mesi dalla scorso campionato credeva in noi. Ora abbiamo diversi obiettivi, come quello di arrivare tre le prime 4 in Serie A, superare i Quarti Champions e altro. Può essere una stagione gloriosa o negativa, saranno i prossimi due mesi a dircelo.

Non parliamo di difesa a 3 o a 4, vogliamo solo essere una squadra compatta ed equilibrata. Se giochiamo da Milan possiamo vincere, se non lo facciamo rischiamo di perdere. Ho molta fiducia nei miei giocatori, abbiamo tutte le caratteristiche per mettere in difficoltà il Napoli. Ci saranno difficoltà perché affrontiamo una squadra di livello che merita tutti i complimenti che sta ricevendo, ma credo nella mia squadra.

Osimhen è un giocatore fortissimo, ma il Napoli ha vinto 7 partite di fila senza Osimhen e abbiamo perso anche noi con loro all’andata. Non so se sentono tensione ad affrontare il Milan in Champions. Io credo di avere un gruppo molto responsabile e consapevole. Ho un gruppo che sa riconoscere i propri valori e non si è mai fatto condizionare da cosa si dice fuori da milanello. Sappiamo di avere un finale di stagione molto importante, possiamo rimediare in campionato e fare bene come accaduto in Champions. Con il Napoli sceglierò i migliori giocatori per poter vincere la partita, sarà difficile ed equilibrata.

Il Napoli ha avuto più continuità di risultati di noi, ha perso solo due partite. I nostri ultimi due mesi non sono stati all’altezza del campionato del Milan. Ora inizia una nuova stagione, non penso che meritavamo di perdere l’andata, siamo stati la squadra che più ha messo in difficoltà il Napoli. Le due partite di Champions sono una cosa a parte, subentrano altri fattori a prescindere da domani sera.

Abbiamo gestito la sosta nel miglior modo possibile, purtroppo le Nazionali ci hanno restituito due infortuni come Kalulu e Ibra, ma la squadra è pronta. Leao giocherà nello stesso spazio degli ultimi mesi, è l’unico giocatore che può andare dove vuole. Non mi piace solo quando va sotto la palla.

Sono il primo tifoso e sponsor di Zlatan, ma è troppo riduttivo indicare lui come unico responsabile della crescita della squadra. Tutti sono cresciuti e migliorati in questi tre anni anche grazie alle esperienze negative. E’ stato difficilissimo vincere lo scorso campionato. Ancora di più è difficile riconfermarsi. Serve qualità nelle partite di livello.

Giocare a San Siro la Champions è sempre una festa, senti dentro delle emozioni fantastiche. Si affronteranno due tifoserie fantastiche. Ora però pensiamoalla partita di domani al Maradona.

Sinner ha giocato di qualità e mentalità contro Alcaraz, una partita fantastica. Noi dobbiamo fare così, la squadra sa come si affrontano certe partite anche se gli ultimi due mesi non sono stati al top.

Sono sicuro che il Milan ha ferocia mentale, siamo stati molto meno bravi dello scorso anno in campionato e ci ha fatto perdere punti e continuità. Poi per questo perdi anche fiducia.

I giocatori rientrati dalle Nazionali hanno mostrato di stare bene, dispiace per Kalulu e Zlatan. Abbiamo fatto un certo tipo di lavoro con i giocatori che sono rimasti qui nella pausa. Quando vanno in Nazionale si spera che giochino, perché gli allenamenti lì non sono di alta intensità visto che si gioca ogni 3 giorni.

Non credo che giocheremo a specchio contro il Napoli, faremo delle valutazioni diverse in fase difensiva e di impostazione”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIc

Conferenza Spalletti: “Osimhen assenza pesante, ma questo è un gruppo che può sostituire chiunque”

In vendita i biglietti per la sfida Lecce-Napoli: prezzi e info

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici