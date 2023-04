UFFICIALE – Biglietti Napoli-Milan di Champions, in vendita da oggi: Curve e Distinti superiori

Biglietti Napoli-Milan, per i quarti di Champions League in vendita da oggi

Biglietti Napoli-Milan – La SSC Napoli comunica che da questa mattina è stata messa in vendita una quota di biglietti degli Anelli Superiori di Distinti e Curve per la gara dei quarti di Champions League Napoli-Milan in programma allo Stadio Maradona il 18 aprile.

Un’altra percentuale di tagliandi, per i suddetti Settori, sarà messa in vendita domani mattina. Altre quote di biglietti, sempre di Distinti e Curve superiori, verranno messe in vendita progressivamente lunedì, martedì e mercoledì.

