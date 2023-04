Conferenza Spalletti: “Osimhen assenza pesante, ma questo è un gruppo che può sostituire chiunque”

Conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Napoli-Milan

Conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Napoli- Milan. Di seguito le parole del tecnico del Napoli dal Centro Sportivo di Castel Volturno:

Conferenza Spalletti verso Napoli-Milan

“Osimhen è un’assenza che pesa, è inutile girarci intorno. Però poi di fianco c’è anche quello che ha detto Pioli e che mi trova d’accordo. Perché quando è mancato Vicotr la squadra ha saputo sopporire. Tutti hanno dato qualcosa in più, tutta la squadra ha fatto sì che la squadra giocasse lo stesso da Napoli. La differenza l’hanno fatta anche calciatori come il Cholito Simeone, lui sa che mestiere fa. E’ uno di quelli che conosce che ha calcio e sa che si gioca con i piedi e con la testa a questo sport. Fin da subito è entrato benissimo nel personaggio e nel ruolo che deve avere. Quando una persona è intelligente si possono realizzare risultati importanti anche con fette piccole di disponibilità. Come modo di giocare cambia poco, il Cholito è meno veloce di Osimhen ma è bravissimo nel gicoo aereo e dentro l’area di rigore giocando spalle alla porta. E’ bravo a venire incontro per dialogare con la squadra, noi stiamo bene cosi. E’ successo anche in Champions che la squadra ha avuto una reazione correatta.

Questo è un gruppo che può sostituire chiunque, non sono io a dirlo, sono stati gli stessi calciatori a farlo vedere ogni volta che avevamo bisogno di loro. Tutti hanno dato un pezzettino in più quando serviva e siamo riusciti a fare grandi partite contro avversari grossi. Siamo fiduciosi, è una partita da tripla perché il Milan è fortissimo e ha vinto lo scorso vampionato, vale il doppio. Da qui in avanti i risultati valgono il doppio. Il Milan è una squadra che ha rinforzato la rosa, che ha buttato fuori il Tottenham e conosciamo l’avversario.

Simeone meritava di più di quello che gli ho concesso. Soltanto aver avuto avanti uno fortissimo come Osimhen che mi ha costretto a dargli poco tempo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIc

Infortunio Victor Osimhen: ecco quanto starà fuori, le sfide a rischio

In vendita i biglietti per la sfida Lecce-Napoli: prezzi e info

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici