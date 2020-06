Sky Sport – Kostas Manolas in campo entro fine mese

Sky Sport – Kostas Manolas potrebbe rientrare in campo entro fine mese

Il difensore azzurro Kostas Manolas ha riportato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Dopo i primi malumori in casa Napoli per i tempi di recuperi, oggi, da Castelvolturno, filtra un leggero ottimismo: secondo Sky Sport 24 i tempi di recupero potrebbero accorciarsi con il difensore greco che potrebbe rientrare in campo a fine giugno senza attendere la prima settimana di luglio.

