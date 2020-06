Dalla Francia – Jorge Mendes vuole portare Ghoulam al Paris Saint Germain

Uno dei probabili partenti in casa Napoli è Faouzi Ghoulam. Il difensore di fascia sinistra è stato costretto alla panchina per molto tempo a causa di infortuni continui; nonostante sia stato poco impiegato però, l’algerino ha offerte in tutta Europa.

Jorge Mendes avrebbe offerto il terzino sinistro al Paris-Saint Germain; è quanto riportato dal quotidiano francese “Le 10 Sport”. I parigini sarebbero disposti ad acquistarlo per 15 milioni di euro, come richiesto dal Napoli.

