Corriere dello Sport – Neres è davvero molto vicino: dovrebbe firmare fino al 2029

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul mercato del Napoli. Oggi si parla di David Neres, quarto acquisto in pectore del Napoli: “manca un palmo così, l’esterno paulista è davvero molto vicino”. La prossima settimana “potrebbe addirittura svolgere le visite mediche e firmare il contratto fino al 2029”.

Sarà un acquisto da 25 milioni più 5 di bonus, Napoli e Benfica sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli: “Neres porterà fantasia, imprevedibilità, gol e assist all’attacco di Conte. Il tecnico l’ha voluto e De Laurentiis lo ha sbloccato nonostante le cessioni non siano ancora tutte entrate nel vivo. Domani, per la cronaca, è in programma anche il debutto del Benfica nella Liga Portugal: la prima sfida si giocherà alle 19 in trasferta contro il Famalicão a Vila Nova de Famalicão, nel distretto di Braga, e ovviamente tutti gli occhi saranno puntati su Neres. E soprattutto sull’elenco dei convocati e le scelte di Roger Schmidt”.

