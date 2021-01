Sky – Verona-Napoli, la probabile formazione degli azzurri di Gattuso

Verona-Napoli, la probabile formazione degli azzurri

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato della redazione di Sky Sport, ha riportato sul proprio portale la probabile formazione di Rino Gattuso per la trasferta del Napoli a Verona:

“In porta torna Alex Meret al posto di Ospina, linea difensiva tipo con Di Lorenzo a destra, Mario Rui a sinistra e in mezzo la coppia Manolas-Koulibaly. I dubbi arrivano a centrocampo dove Bakayoko è favorito su Elmas per affiancare Demme sulla linea dei mediani del 4-2-3-1. In attacco Mertens dovrebbe partire da titolare al posto di Petagna che potrà entrare a gara in corso. Confermati ovviamente Lozano, Zielinski e Insigne“.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

All.: Gattuso.

