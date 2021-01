Per la Spal sono ufficiali due nuovi acquisti che rinforzeranno la Primavera allenata da mister Scurto in attesa di sfidare lunedì pomeriggio in casa alle 15:00 la Roma di mister De Rossi.

Arrivano in casa degli estensi, infatti, l’attaccante Giuseppe Carrà (2002) ed il difensore danese Daniel Obbekjaer (2002), con la formula del prestito rispettivamente dall’Atalanta e dall’Odense.