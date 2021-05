Arbitri & Arbitri – Michael Fabbri è l’arbitro di Napoli-Cagliari

Arbitri & Arbitri – Michael Fabbri sarà l’arbitro che dirigerà Napoli-Cagliari, gara valida per la trentaquattresima giornata di campionato.

Per la trentaquattresima giornata di campionato il Napoli di Gennaro Gattuso si prepara ad affrontare il Cagliari di Leonardo Semplici. Gli azzurri continuano a portare a casa punti preziosi: lo scorso lunedì hanno infatti battuto il Torino in trasferta per 0-2. Anche il Cagliari viene da un successo non indifferente: il club sardo è infatti riuscito a battere la Roma per 3-2. Le due compagini hanno però due obiettivi totalmente diversi: mentre gli azzurri lottano per ottenere un posto in Champions League i rossoblù si trovano in piena zona retrocessione, dunque devono centrare l’obiettivo salvezza.

I precedenti di Michael Fabbri con il Napoli

La sfida tra Napoli e Cagliari è in programma domenica 2 maggio alle ore 15. In occasione di essa gli azzurri ritornano in casa propria: allo Stadio Diego Armando Maradona. L’arbitro designato a dirigere tale match è Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Nato a Faenza nel 1983 esordisce in serie A nel 2013, ma soltanto nel 2015 viene promosso ufficialmente nella massima serie calcistica. Domenica sarà la prima volta che Fabbri incontrerà le due compagini contemporaneamente, ma ovviamente ha avuto occasione di dirigere qualche partita di entrambe. Parlando del Napoli, egli ha diretto sei gare e sotto il suo arbitraggio gli azzurri hanno collezionato due vittorie, tre pareggi ed una sconfitta.

In questa stagione l’arbitro e gli azzurri si sono incontrati soltanto una volta ed è proprio in questa occasione che il Napoli ne è uscito sconfitto. La partita in questione risale allo scorso 24 gennaio 2021 ed era contro l’Hellas Verona. Si tratta di una gara sicuramente difficile da dimenticare per i partenopei, poiché è stata una delle sconfitte più pesanti di questa stagione di campionato.

I precedenti di Michael Fabbri con il Cagliari

Gli incontri tra l’arbitro emiliano e la squadra sarda sono invece nove. Il bilancio dei rossoblù è leggermente negativo rispetto a quello degli azzurri: due vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Il primo incontro è avvenuto l’8 maggio 2013 e coincide con l’esordio in Serie A dell’arbitro. La sfida in questione era Cagliari-Parma, durante la quale il club sardo è stato sconfitto dai crociati per 0-1.

Parlando invece di tempi più recenti, in questa stagione il Cagliari ha incontrato Michael Fabbri per due volte. Il primo incontro risale alla prima parte del campionato, il 31 ottobre 2020, quando la squadra viene sconfitta per 3-2 dal Bologna. Tuttavia il secondo incontro è stato positivo per i rossoblù: il 28 febbraio 2021 gli uomini di Semplici riescono a vincere in trasferta contro il Crotone per 0-2 grazie alle reti di Leonardo Pavoletti e Joao Pedro.

