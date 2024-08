Neres rifiuta due club, intesa con il Napoli vicina

L’accordo per il trasferimento dell’attaccante David Neres dal Benfica al Napoli sarebbe stato quasi trovato.

Potrebbe arrivare a giorni la fumata bianca per l’arrivo di David Neres al Napoli. Secondo Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, il giocatore del Benfica avrebbe rifiutato due club in quanto vorrebbe vestire a maglia azzurra.

Di seguito le sue parole riportate attraverso il proprio account X:

“David Neres si sta avvicinando al Napoli dal Benfica. L’ala brasiliana vuole aggregarsi al Napoli ed ha già rifiutato altre 2 offerte per firmare per il club italiano, che è in trattative con il Benfica per raggiungere un accordo sulla formula dell’affare. Già trovata l’intesa personale tra Neres e il Napoli per uno stipendio di 3 milioni di euro all’anno.”

