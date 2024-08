Napoli, quasi fatta per Gilmour: fumata bianca vicina

Napoli e Brighton avrebbero quasi trovato l’accordo per l’acquisto di Billy Gilmour da parte del club partenopeo.

Billy Gilmour potrebbe essere uno dei prossimi acquisti del Napoli. Il centrocampista veste attualmente la maglia del Brighton ed i due club sarebbero sempre più vicini ad un accordo. Inoltre il club inglese avrebbe deciso di non convocare il giocatore in occasione della prima partita di campionato.

Di seguito le ultime in merito alla vicenda riportate da Il Corriere dello Sport:

“Oltre a Neres e a Marco Brescianini del Frosinone, il Napoli si avvicina a passi svelti anche all’acquisto di Billy Gilmour: il Brighton, impegnato ieri nell’ultima amichevole prima dell’esordio in Premier con il Villarreal di Albiol al Falmer Stadium, non ha convocato il centrocampista scozzese. Per altro mai impiegato anche nelle precedenti tre partite giocate in Giappone. Segnale chiarissimo: guarderà presto Conte negli occhi dopo averlo ammirato da lontano ai tempi delle giovanili del Chelsea.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) – Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Modena, i quotidiani elogiano Meret

Osimhen vuole il Paris Saint-Germain, ma l’affare non si sblocca

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi