Corriere dello Sport – Osimhen, ADL aspetta un segnale dal Psg: ma non vuole svendere

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’affare Osimhen. Per il nigeriano ancora nessun movimento di mercato, ma il Napoli attende ancora qualche offerta appetibile:

“Adesso si è in attesa di un segnale dal Psg, dall’Arsenal o dagli arabi: De Laurentiis non ha nessuna intenzione di svendere, ha sempre chiesto una cifra vicina alla clausola da 130 milioni. Una trattativa complicata in tempi così ristretti, tanto che ora il presidente sta valutando seriamente di sbloccare l’arrivo di Lukaku, che continua a mettere like a ogni post social di Conte ed è in attesa solo dell’ok per prendere il primo volo per Napoli“.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, quasi fatta per Gilmour: fumata bianca vicina

Due club di Serie A su Simeone, potrebbe anche andare all’estero

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi