Inter, Inzaghi scegli il turnover con l’Arsenal in vista del Napoli

Simone Inzaghi avrebbe deciso di effettuare il turnover contro l’Arsenal in vista della sfida di campionato contro il Napoli.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è concentrata sulla formazione dell’Inter per la sfida contro l’Arsenal. Simone Inzaghi avrebbe deciso un ampio turnover poiché pochi giorni dopo ci sarà la sfida casalinga contro il Napoli.

Di seguito le parole del noto quotidiano:

“Qualche dubbio sulla formazione. Tra i pali spazio a Sommer, poi possibile rivoluzione: Bastoni (sceso con una leggera fasciatura sul polpaccio destro), Dimarco, Acerbi, Mkhitaryan e Thuram out. Non sono stati provati tra i titolari. Previsti Pavard, de Vrij e Bisseck in difesa, Dumfries e Darmian sulle fasce, Frattesi, Calhanoglu e Zielinski a centrocampo. Molti cambi. In avanti dovrebbe avere una chance Mehdi Taremi, titolare in tutte e tre le sfide di Champions e provato dall’inizio in allenamento accanto a capitan Lautaro. L’iraniano si gioca il posto con Thuram. Ampio turnover in vista del Napoli.”

